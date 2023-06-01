Detaylar ortaya çıktı: 'Bakanlar, son kabine toplantısından morali bozuk ayrılmış'

Türkiye'de gözler, 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci turda geçerli oyların yüzde 52.18'ini alarak bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceği yeni kabineye çevrildi. Önümüzdeki dönemde kimlerin bakan olarak görev yapacağı merak konusu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge'de yeni kabineyle ilgili edindiği son kulis bilgilerini paylaştı: "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Cumhurbaşkanının 'komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak, yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor” dedi. Milletvekili olan bazı bakanların istifa edip yeniden bakan olması bekleniyordu."

Selvi ayrıca, yeni kabinede olması beklenen isimleri de paylaştı:

"TBMM başkanlığı için AK Partili Numan Kurtulmuş'un ismi öne çıkıyor.

İki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek'in ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Ticaret Bakanlığına Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor.

Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor."

Aynı programda yer alan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ise Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in konuşulduğunu dile getirdi.