Ekrem İmamoğlu: Yaradan bile ümidini kesmiş bunlardan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul, Sancaktepe'de konuştu.

Yarın Ankara'daki miting öncesi İstanbul'daki semtleri gezen İmamoğlu, Sanacaktepe'de kalabalığa hitap etti. İmamoğlu, iktidara eleştirilerini yöneltirken "Bu memleketin her insanına eşit gözle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Sizin için 4 yıldır bütün engellemelere rağmen, haksız hukuksuz kararlara rağmen, seçimi elimizden almalarına rağmen işimizin başında ahlaklı her kuruşun hesabını vererek işimizi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'daki metro çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek "Çekmeköy-Sancaktepe metrosu çok yakında sizin hizmetinizde. Yenidoğan metrosunu bu kardeşiniz göreceksiniz Söğütlüçeşme'ye kadar uzatacak. Göreceksiniz bu coğrafyayı İstanbul'un doğusunu Yenidoğan'ı Kadıköy'e bu kardeşiniz bağlayacak" diye konuştu.

"YARADAN BİLE ÜMİDİ KESTİ BUNLARDAN"

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu memleketin her insanına eşit gözle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Sizin için 4 yıldır bütün engellemelere rağmen, haksız hukuksuz kararlara rağmen, seçimi elimizden almalarına rağmen işimizin başında ahlaklı her kuruşun hesabını vererek işimizi yapmaya devam ediyoruz.

Sosyal yardımı tam 5 katına çıkardık. Keşke bu iktidar benim milletimi fakirleştirmeseydi de sosyal yardımı arttırmasaydık. Bunlar milletin cebindeki parayı pul etti. Bunları tez elden, bir gün bile çok, pazartesi günü bunları evlerine yolluyoruz.

Dualarımız bile yetmiyor bunlara. Allah akıl versin diye 4,5 senedir dua ediyorum, yetmiyor. Yaradan bile ümidini kesmiş bunlardan.

Ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım. Sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum."