TİP milletvekili adayı Can Atalay: Hesabı sorulmayan her ölüm yenilerini çağırıyor

Soma’daki madenci katliamının, Ermenek maden cinayetlerinin, 2016 yılında 11 çocuğun hayatını kaybettiği tarikata ait Adana öğrenci yurdu yangınında mağdur ailelerin, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen Çorlu tren katliamında vefat edenlerin yakınlarının, 2020 Hendek havai fişek fabrikasında ölen işçilerin ailelerinin avukatlığını üstlenen Can Atalay, Gezi Davası’nda yargılanmış ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

25 Nisan 2022’den beri kamuoyunda Silivri Cezaevi olarak bilinen Marmara Cezaevi’nde olan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Milletvekili Adayı oldu. 6 Şubat depremlerinden sonra en fazla yıkımı alan Hatay’da birinci sıradan aday olarak gösterilen Atalay, Gerçek Gündem’in sorularını 2022’den beri tutuklu olduğu hapishaneden yanıtladı.

Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için el birliğiyle çalışacaklarını söyleyen Atalay, “Hesabı sorulmayan her ölüm yenilerini çağırıyor o nedenle; adalet hem ölen canlarımıza karşı borcumuz hem de gelecek nesillerimize karşı yükümlülüğümüz” dedi.

Atalay, seçimin veya diğer hiçbir konunun depremde ve sonrasında yaşanılanları unutturmaya yetmeyeceğini belirterek, “Bu seçim yahut hiçbir şey depremde ve sonrasında yaşadıklarımızı unutturamaz. Bizim talip olduğumuz oy bunun içindir. Her bir oyun layığı olacağız” diye konuştu.

“ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜĞE KARŞI DURUŞUMUZDAN VAZGEÇME OLANAĞIMIZ YOK”

Milletvekili adayı ve Avukat Can Atalay daha önce kendisine ‘Mücadelenizden nasıl ve neden vazgeçmiyorsunuz?’ gibi soruların çok fazla sorulduğunu ama örgütlü mücadeleye karşı duruşundan vazgeçme ihtimalinin asla olmadığını söyledi:

“Nasıl vazgeçmiyorsunuz?’ gibi sorularla daha önce de muhatap oldum. Ama vazgeçsem ne yapacaktım? Ya da şöyle sorayım; sizce vazgeçmek mümkün mü? Bu memleketten vazgeçmeye niyetimiz olmadığına göre bu kararlığın aşılmasında ısrar etmek, vazgeçmemek zorunlu. Kötülüğe, örgütlü kötülüğe karşı duruşumuzdan vazgeçme olanağımız yok.”

“HESABI SORULMAYAN HER BİR ÖLÜM YENİLERİNİ ÇAĞIRIYOR O NEDENLE ADALET HEM ÖLENLERE KARŞI BORCUMUZ HEM DE GELECEK NESİLLERE KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ”

Hatay’da alınması gereken önlemlerin alınmaması, kaynakların deprem güvenliğine değil de yandaşı zengin etmeye ayrılması sonucunda Hatay’da bu kadar can kaybının yaşandığını belirten Atalay, hesabı sorulmayan her bir ölümün yenilerini çağırdığını ifade etti. 6 Şubat Depremlerinin bu denli yıkıma ve kayba neden olmasının arkasındaki sorumluların yargılanması gerektiğini belirten Atalay, iktidarın Türkiye’deki insanların ölümünü ‘ikincil’ olarak gördüğünü ifade etti:

“En yukarıdakinden en aşağıdakine kadar herkesin ama herkesin sorumluluğu karşılığı adil olarak yargılanması, suçu neyse bunun karşılığında adaletle muhatap olması gerekiyor. İnsanlarımız ekmeğini kazanırken, örneğin Soma’da, eğitime ulaşmaya çalışırken ya da Aladağ’da yahut kamu hizmetinden yararlanarak trene bindiği için Çorlu’da ilgililerin çok iyi bildiği sorunların çözülmemesi, denetlenmemesi yahut ilgili bütçenin çarçur edilmesi ile göz göre göre ölüme gönderildi. Hesabı sorulmayan her ölüm yenilerini çağırıyor. O nedenle; adalet hem ölen canlarımıza karşı borcumuz hem de gelecek nesillerimize karşı yükümlülüğümüz.”

“HATAY BÜTÇEDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALAMIYOR, HATAY’I YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ”

Hatay’ın ve Hataylıların başta yeniden inşa, eğitim ve sağlık olmak üzere bütçeden hak ettiği payı almasının ilerideki dönemlerde de en önemli gündem maddelerinden biri olması gerektiğini belirten Atalay, Hatay’ın bütçeden hak ettiği payı alamadığını ifade etti. Atalay, Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi:

“Kimileri depremi bir ‘rahmet’ olarak niteleyip birçok Hataylıyı şehirlerinden sürmek niyetinde olduğunu açıkça söyledi. Hatay gibi bir kentin daha iyi, afet açısından güvenli, tüm yurttaşların hakları uyarınca ve mutlaka tarihine ve kültürüne uygun yeniden inşası gerekiyor. Bu sürecin inancına, fikrine ya da başkaca özelliklerine bakılmaksızın halkın katılımı ve denetimi ile gerçekleşmesinin takipçisi olacağız. Hatay genç Cumhuriyet’in gözbebeği olmuştur. Cumhuriyetimizin demokratikleşeceği bu süreçte gözbebeği Hatay’a bu hassasiyetle yaklaşılması için el birliğiyle çalışacağız.”

“AKP 14 MAYIS’TA İNSANLARDAN ÖYLE GÜÇLÜ BİR CEVAP ALACAK Kİ… CEVAPLARINI ALDIKTAN SONRA KONUŞULACAK ÇOK DAHA FAZLA ŞEY OLACAK”

AKP’nin 14 Mayıs’ta halktan çok güçlü bir cevap alacağını söyleyen Atalay, ikinci tura kalmadan seçimi ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını beklediğini belirtti:

“Ben şu ana kadar yapılan tüm provokasyonların boşa çıkartılacağını düşünüyorum. İkinci tura kalmadan ilk turda Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağını umuyorum. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi elitine şu an bir şey söylemeyeceğim. 14 Mayıs’ta halkımızdan öyle güçlü bir cevap alacaklar ki… AKP, cevabı aldıktan sonra konuşulacak çok şey var.”

“DIŞARIDA YAPRAK KIMILDASA BURADA BU KIMILTI FIRTINAYA DÖNÜŞÜYOR”

Atalay, tutuklu olduğu süre boyunca dışarıda yaprak dahi kımıldasa hapiste bu kımıltının ‘fırtınaya’ dönüştüğünü belirterek, toplumun genelinden ve gazetecilerden çok büyük bir destek aldığını söyledi:

“Kilit altında olmak zor iş. Dışarıda yaprak kımıldasa burada içimde, içimizde fırtınaya dönüşüyor. Toplumun genelinden ve gazeteci arkadaşlarımdan çok güçlü bir dayanışma ile sarılıp sarmalandık. Ne kadar teşekkür etsem azdır.”

“BU SEÇİM YAHUT HİÇBİR ŞEY DEPREMDE VE SONRASINDA YAŞADIKLARIMIZI UNUTTURAMAZ”

14 Mayıs seçimlerinin herkes gibi kendisi için de çok önemli olduğunu belirten Atalay, solun örgütlü kısımları açısından da bir değerlendirmeyi yoldaşça yapabilecekleri günün gelmesini beklediğini söyledi:

“Öte yandan solun örgütlü kısımları açısından da bir değerlendirmeyi yoldaşça yapabileceğimiz günün gelmesini bekliyorum. 14 Mayıs bu açıdan da çok önemli benim için. Bu seçim yahut hiçbir şey depremde ve sonrasında yaşadıklarımızı unutturamaz. Bizim talip olduğumuz oy bunun içindir. Her bir oyun layığı olacağız, lütfen emin olun. #BirOyBayKemaleBirOyTipe”

Kaynak: Gerçek Gündem