Ankara'da şaşırtan görüntüler: Anonsçu Muharrem İnce seçmeninden oy istedi, Erdoğan sahnedeki çocuklara para dağıttı

GERÇEK GÜNDEM /

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Hicret Camii Meydanı'nda düzenlenen mitingde yurttaşlardan kamu imkanlarını kullanarak kendisi ve partisi için oy istedi.

14 Mayıs seçimlerinde; Cumhurbaşkanı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyordu.

Erdoğan, siyaset gündemine damga vuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine üzüldüğünü açıkladı.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE SKANDAL İFADELER

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara'dan skandal görüntüler geldi. Erdoğan'ın çocuklara para dağıttığı esnada anons gerçekleştiren sunucu Muharrem İnce seçmenlerinden skandal ifadelerle Erdoğan için oy istedi.

Sunucunun kullandığı provokatif ifadeler şöyle oldu:

"7'li masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz: Sizin yeriniz kasetçilerin, şantajcıların, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem