Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Adayı Sırrı Sakık: Biz genel af istiyoruz

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Adayı Sırrı Sakık, partisinin Ağrı mitinginde terörden tutuklu olanlara özgürlük vadederek, "Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek" dedi.

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Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Adayı Sırrı Sakık: Biz genel af istiyoruz

Ağrı Dörtyol kavşağında düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde konuşan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili adayı Sırrı Sakık, genel af ile terörden tutuklu olan kişilere özgürlük getireceğini söyledi.

Sakık, AKP ve MHP’ye sert eleştirilerde bulunurken, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yayınladığı video ile Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı seçildiği dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Sırrı Sakık, polis ve askerlere yönelik sert ithamlarda bulunarak, “Şu şehre Türkiye’nin dört bir tarafından binlerce polis getirdiler, bu şehri kanatmaya çalıştılar. Şehrin valisi benim kaldığım otele gelip yalvardı, ’Bu şehri belalardan sen koruyabilirsin’ dedi. Diyadin’de özel timler fırında çalışan 2 çocuğu basıp onları paramparça ediyor. Cesetleri tanınmıyordu. Dediler ki bunlar çatışmada öldüler. Yanına silahlar koydular. Biz önünüzdeki dönem 4 milletvekili ile geliyoruz. Biz burada 7 ilçeyi ve il belediyesini alacağız. Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek“ dedi.

Kaynak: İHA

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Yeşil Sol Parti HDP Selahattin Demirtaş 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
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