CHP'li Gürsel Tekin'den birlik çağrısı: "İnce inisiyatif aldı, Oğan da bugün, yarın böyle bir inisiyatif alır"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Son günlerde hakkında ortaya atılan kaset iddialarına tepki gösteren İnce, konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, "Bunu memleket için yapıyorum" dedi.

TEKİN: GELİN HEM BU REJİMİ HEM BU SİSTEMİ HEP BERABER DEĞİŞTİRELİM

CHP’nin önemli isimlerinden ve İnce’yle uzun yıllar boyunca siyaset yapmış olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İnce’nin adaylıktan çekilmesini Gerçek Gündem’e değerlendirdi.

Tekin, şunları söyledi:

“Sayın İnce, CHP’nin grup başkan vekilliğini yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insandır. Böyle kritik bir dönemde, Türkiye’nin birliğe, dirliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bir katkı sunmasını bekliyorum.



Gerek Sayın İnce gerek Sayın Oğan, bu rejimle ve bu sistemle Türkiye’nin sürdürülebilir bir durumunun olmadığını ve mutlaka sistemin değişmesi ile ilgili demeçleri var. O zaman gelin hem bu rejimi hem bu sistemi hep beraber değiştirelim. Milletimiz bu konuda her iki adaya da baskı yapıyor. Birinci turda bunu bitirmemiz lazım. Her iki adayın da inisiyatif alması gerektiğini görüyoruz. Sayın İnce inisiyatif aldı. Umarım Sayın Oğan da bugün, yarın böyle bir inisiyatif alır.’’

Kaynak: Gerçek Gündem