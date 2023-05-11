Bursa'da Kılıçdaroğlu coşkusu: Yapanın yanına kâr Kalır mantığını değiştireceğim!

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan Bursa Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Bursa'da yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu alanı dolduran yurttaşlara, Millet İttifakı döneminde adalet ve özgürlüğün sağlanacağı sözünü verdi.

Kılıçdaroğlu, Bursalı olan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'e yönelik suikastın faillerinin ve azmettiricilerinin adalete teslim edileceğini vurgulayarak; "Yapanın yanına kâr Kalır mantığını değiştireceğim! Devlet dediğiniz adaletle yönetilir, devletin dini adalettir. Adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacağız!" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ben size söz veriyorum. Sandığa bir bayram havası içinde gideceğiz. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle değiştireceğiz.

Bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Gençler ilk sözüm size; biliyorum tweet attığınız zaman anneleriniz, babalarınız “Başımız belaya girer diyorlar. ,Söz veriyorum, seçimden sonra istediğiniz gibi tweet atacaksınız, kimse kapınıza dayanmayacak. Özgürce yaşayacaksınız bu ülkede.

Bir söz daha istiyorum sizden: Sandığa giderken geçen seçimlerde AKP’ye veya MHP’ye oy veren bir kardeşimizi de ikna edeceksiniz. 'Mutfaklarda yangın var gel kardeşim Kılıçdaroğlu diye bir adam var, gel birlikte deneyelim ve cumhurbaşkanlığı koltuğuna hep beraber oturtalım' diyeceksiniz. Bu zor bir görev. İkna edeceksiniz.

Neredeyse komşu komşuyu sorgulamaya başladı; kimliği ne, inancı ne diye. Herkesin kimliği başımın üstüne, herkesin inancı başımın üstüne.

Bütün dünya duysun bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız. Bu ülkenin kuruluşunda atalarımız hep beraber görev aldı, evlatlarımız güzel bir ülkede yaşasın diye. Bugün geldiğiniz noktada her evde sıkıntı varsa bir sorun var demektir.

İlk kez bir otoriter yönetimi demokratik yöntemle değiştirme şansı yaşayacağız.

Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini, Gaffar Okkan'ın katillerini bulup kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Yapanın yanına kâr Kalır mantığını değiştireceğim! Devlet dediğiniz adaletle yönetilir, devletin dini adalettir. Adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacağız!

AYRINTILAR GELİYOR...

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

14 Mayıs günü seçimi kaybedeceğini gören iktidar milli manevi değerlerimizi de istismar ederek bizi tehdit ediyor.

Bugün iktidarda bulunanlar bize dönüp ‘Devlet bizim mülkümüz’ diyorlar. Erdoğan, Bahçeli dönüp bize parmak sallıyor. Biz de onlara diyoruz ki devlet bizim için ulu sultan Osman Gazi Han’dan emanettir. Kimseye çiğnetmeyiz, kimseye böldürtmeyiz.

Ülkede kendinden farklı düşünenlere küffar diyen bir yönetim varsa hesap sormak dinen de bizim borcumuzdur. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından, fikrinden dolayı mahkum edilemeyecek.

O Binali Yıldırım’a soruyorum buradan: Senin yabancı bankalardaki hesapların ne zaman Türkiye’ye gelecek?

14 Mayıs günü mutlaka bunlar gidecek! Gideceklerini anladıkları için bizi tehdit ediyorlar. Sayın Bahçeli Bursalı Sina Ateş'in hesabını ver! Sen vermezsen Allah şahit olsun biz mutlaka o hesabı soracağız! Ateş çemberinden kaç kere geçmiş bizlere mermi gösteriyor. Ne senin merminden ne öfkenden ne hizmet ettiğin Erdoğan'ın yolsuz düzeninden korkarız. Değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz!

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ALİ BABACAN: TÜRKİYE BİRDEN BÜYÜKTÜR!

'Gençler bu ülkenin yarını değil bugünü!.. Her şey çok güzel olacak, daha da güzel olacak' diyen Ali Babacan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Nasıl evinizin, hayatınızın kaderini tek bir kişiye bağlamazsanız ülkenin kaderini de tek bir kişinin keyfine teslim edemezsiniz. Bu ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan'a teslim edemezsiniz. Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaade etmeyin. Gelin hep beraber tek kişilik sistemi değiştirelim. Bu seçim sistem değişikliği seçimi.

Birleşe birleşe, ilk turda kazanacağız. Ülkemizin yarınlarını hep beraber inşa edeceğimizi biliyoruz. Omuz omuza çalışacağız. Türkiye kimsenin gelişigüzel deney yapacağı bir laboratuvar değil, 86 milyon da kobay değil. Türkiye birden büyüktür!

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU: VATANDAŞIMIZIN MİLLİ GELİRDEN ADİL BİR PAY ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ

"Bütün komşularımızla dost olacağız ama sınırlarımızı kimseye değiştirtmeyeceğiz" ifadelerle dış politikada barış ve sınır güvenliği vurgusu yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"MUTLAKA ADALETİ TESİS EDECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanlığı sistemi adeta diktatörlüğe döndü. Bir kişi konuşuyor, karar veriyor. Meclis dahi herkes onun peşinden gidiyor. Atacağımız ilk adım bu sistemi değiştirmek olacak. Arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz.

Saraylarda oturanlar milletin derdinden anlamaz. Anlarım zannederler ama anlamazlar. Dünyayı bile görmekten acizler. Gözlerini dünyanın güçlü kabul edilen ülkelerine çevirsinler, ABD Başkanının ‘beyaz ev’de oturduğunu görürler Saray değil. İngiliz Başbakanı Downing Street denilen bir caddede 10 numaralı evde oturur. Ama biz öyle şeylere rıza gösteremeyiz. İlle de saray olacak. Saray yetmiyor, yazlığı ayrı kışlığı ayrı mevsimlik saraylarımız var. Biz bu sistemi değiştirelim bakın problemler nasıl çözülüyor."

"BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEDEN İNSANIMIZIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Sistem değişmeden rakamların manası olmaz. Sistemi değiştireceğiz ve adil bir düzen kuracağız. Bütün vatandaşlarımızın milli gelirden adil bir pay almasını sağlayacağız. Açlık, yoksulluk sınırı değil; bunların üstündeki rakamı her çalışana, herkese verebilmeliyiz. Bu sistemi değiştirmeden insanımızın yüzünün gülmesi mümkün değil."