DP'li İlay Aksoy'dan yabancı seçmen açıklaması: "Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz"

DP'li İlay Aksoy, iktidarın demografik mühendislik yaparak yurttaş iradesine müdahale ettiğini söyleyerek, "Toplamda 124 ülke var" dedi.

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DP'li İlay Aksoy'dan yabancı seçmen açıklaması: "Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz"

Demokrat Partili İlay Aksoy, YSK’den aldığı yabancı seçmen listelerini paylaştı. Aksoy, "Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “YSK’den aldığım listedeki isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin. Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor. Toplamda 124 ülke var” diye konuştu.

Türkiye’de orantısız şekilde Ortadoğu nüfusunun yığılması olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Bu seçimlerde de yabancıların büyük bir etkisi olacak.Şu anda Cumhur İttifakı ile bir seçime girmedik. Biz yabancılara karşı bir seçimi kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü haksız bir şekilde onların ülkemizde hiçbir hakları olmamasına rağmen bizim egemenliğimiz üzerinde bir söz sahibi oldular. 1.5 milyon yabancı oy kullanacak” dedi. 

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Demokrat Parti seçim 2023
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