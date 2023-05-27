CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: İttifakımızla sandıklarda görev alacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Seçimlerin sağlıklı geçebilmesi için ittifakımızla sandıklarda görev alacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: İttifakımızla sandıklarda görev alacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Ağbaba, "Seçimlerin sağlıklı geçebilmesi için ittifakımızla sandıklarda görev alacağız. Sandık görevlilerimizle okul sorumlularımızla bütün okullarda olacağız. Umarım yarın huzurlu, sağlıklı bir seçim olur, yarın ki seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise Millet İttifakı’na destek veren partilerle hazırladıkları ortak açıklamayı okudu.

Açıklamada, Millet İttifakı'na destek veren partilerin il başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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