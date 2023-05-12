Deniz Zeyrek: Eski AKP'li ve Erdoğan'ın görüştüğü bir isim aradı, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, eski AKP'li bir isimle yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı. Zeyrek, görüştüğü ismin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylediğini kaydetti.

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Deniz Zeyrek: Eski AKP'li ve Erdoğan'ın görüştüğü bir isim aradı, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, seçime 2 gün kala aldığı son duyumları paylaştı. 

Zeyrek, AKP'de milletvekilliği, TBMM'de komisyon başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın saygı duyduğu, görüştüğü bir ismin Erzurum olaylarının ardından kendisini aradığını belirterek, şunları yazdı:

Erzurum'da olup bitenlere öfkelenmişti. Türkiye'de siyaset tarihinde böyle bir dönem görmediğini söyledi.

Erdoğan'ın mitinglerinde gösterdiği montaj videolarına da kızmıştı.

O nefessiz konuşurken, bir yerde araya girdim ve “Bunlara bu kadar kızmışsınız, peki siz kime oy vereceksiniz?” sorusunu yönelttim.

“Tabii ki Kemal Bey'e” deyince bende bir sessizlik oldu.

“Gerçekten mi” diye şaşkınlık içeren bir soruyla karşılık verdim.

“Tabi ki” dedi ve devam etti:

“Kemal Bey, dürüst adam. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama dürüstlüğüne söz edemezsiniz. Ayrıca saygılı biri. Tayyip Bey'in bu hali mi Kemal Bey mi derseniz Kemal Bey derim.”

Bu açıklamasının ardından bana sordu:

“Sen nasıl görüyorsun? Kim alır?”

Ben, “Gördüğüm anketlere bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'nin biraz üzerinde ilk turda alır. Erdoğan yüzde 43-44 civarında oy alır” dedim.

“Yok efendim” dedi.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair tespitime itiraz ediyor sandım ama O, Erdoğan için söylediğim rakama itiraz ediyormuş:

“Siz göremiyorsunuz. Bizim mahallede kopuş büyük. Tayyip Bey o kadar da oy alamayacak.”

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Etiketler
AKP CHP Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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