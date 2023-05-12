Barış Pehlivan 'kulis' diyerek yazdı: İstanbul’daki polis evinde çok gizli bir toplantı yapıldı, Kılıçdaroğlu gözaltına alınacaktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "3 seçim kulisi" başlıklı yazısında dikkat çeken olaylar kaleme aldı. Pehlivan, 2017'nin sonlarında polis evinde yapılan bir toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılması planlanan bir operasyonun konuşulduğunu yazdı.

Barış Pehlivan 'kulis' diyerek yazdı: İstanbul’daki polis evinde çok gizli bir toplantı yapıldı, Kılıçdaroğlu gözaltına alınacaktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "3 seçim kulisi" başlıklı yazısında geçmişte yapılan seçimler öncesinde yaşanan bazı kulis bilgilerini paylaştı. 

Pehlivan'ın yazdığı kulis bilgilerinden birisi ise CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. 

Pehlivan, 2017 yılının sonlarında, Türkiye kısa bir süre sonra yaşanacak seçime hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınmasının planlandığını ancak bu planın hayata geçirilmediğini yazdı. 

Pehlivan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bu seçim sürecinde yine “suikast”, “gözaltı”, “saldırı” gibi kelimeleri çok işittik. Gelin görün ki, yaşananlar yaşatmayı planladıklarının çok altındaydı.

Türkiye kısa süre sonra yaşanacak seçime hazırlanıyordu.

İşte o günlerde İstanbul’daki polis evinde çok gizli bir toplantı yapıldı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un başkanlığında başta istihbaratçı polisler olmak üzere kritik isimler aynı odadaydı.

İddia o ki...

O toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılması planlanan bir operasyon konuşuldu. Amaç tam da seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu gözaltına aldırmaktı. Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirmiş lidere Türkiye’deki “adaletin” gerçek yüzü gösterilecekti. Belki de tıpkı Demirtaş gibi tutuklanması planlandı. Ancak ne olduysa bu kirli senaryo sahneye konulmadı.

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