TÜGVA temsilcisi de aralarında: CHP'li vekil adayı sahte broşür dağıtanları yakaladı

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adıyla sahte broşür dağıtan kişileri polisle birlikte tespit etti. TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğu öne sürülen bir kişinin de dahil olduğu grup gözaltına alındı.

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Türkiye’nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı saatler kala dezenformasyon ve sahte içeriklerle kara propaganda iddiaları gündemdeki yerini korurken İstanbul’da dikkat çeken bir durum yaşandı.

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, seçim bölgesi olan Esenler’de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı kullanılarak hazırlanan sahte broşürleri dağıtan bir grubu tespit etti. Polisle birlikte grubun yanına giden Bülent Ütebay, sahte broşürü dağıtanlara tepki gösterdi.

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Olay anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ütebay’ın devam paylaşımında TÜGVA İstanbul Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğunu öne sürdüğü kişi sahte broşürün üzerinde yer alan ifadeleri savunarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyonda başörtüsüne “1 metrekarelik bez parçası” dediğini savundu. Ütebay bunun üzerine sorduğu “Hangi televizyonda” sorusuna ise net bir yanıt gelmedi.

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