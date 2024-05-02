Demlik yeni alınmış gibi oluyor. Demliğin içerisinde tek bir kireç bile kalmıyor

Demlik içerisindeki tüm kireç kalıntılarını temizlemenin pratik ve etkili yolu bulundu. Bu formül sayesinde el sürmeden tüm kireçleri temizleyebileceksiniz.

Bu pratik formül sayesinde el sürmeden tüm kireçleri temizleyebilir ve demliğinizi ilk günkü gibi parlatabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem çevre dostu olduğu için kimyasal temizlik ürünlerine de ihtiyaç duymazsınız. Deneyin ve farkı görün!

İşte o pratik formül...

Mynet.com'da aktarılanlara göre; Çaydanlık kireci nasıl geçer dendiğinde akla birçok yöntem gelirken patates kabuğu az bilinen bir temizlik malzemesidir. Kireci çözme konusunda oldukça etkili olan patates kabuğu, son zamanlarda daha sık kullanılan bir yöntemdir. Patatesin kabuğunda bulunan nişasta başta olmak üzere minerallerin de kaynayan suya geçişi ile çaydanlık yüzeyinde bulunan kireçli yapı çözünmeye başlar.

Yapılması gereken ise oldukça basittir. Patates kabuklarını çamurundan arındırdıktan sonra çaydanlığın içerisine atın. Kabukların üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar kaynamasını sağladığınızda kireçlerin temizlenmeye başladığını görebilirsiniz. Üstelik her patates yemeğinden sonra kabukları çaydanlığınızı temizlemede kullanarak ev ekonomisine de katkı sağlayabilirsiniz.

Sirke, Karbonat ve Limondan yararlanın....

Malzemeler:



- 1 su bardağı sirke

- 1 yemek kaşığı karbonat

- 1 adet limon

Yapılışı:



1. Demliğin içine sirkeyi ve karbonatı ekleyin.

2. Limonu dilimleyerek demliğe ekleyin.

3. Karışımın demlik içinde her yere ulaşmasını sağlamak için demliği hafifçe sallayın.

4. Bu karışımı en az 1 saat bekletin, eğer kireç kalıntıları yoğunsa daha uzun süre bekletebilirsiniz.

5. Bekleme süresi sonunda demliği iyice durulayarak temizleyin.