Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 16.00'da Seçim sonuçlarının ele alınacağı bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Meclis seçimlerinde ise partilerin sandalye sayıları belli oldu.

AKP'NİN VEKİL SAYISINDA DÜŞÜŞ

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AKP 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde AKP'nin oy oranı yüzde 35.49 olarak belirlendi. Bununla birlikte AKP'nin 2023 yılında meclisteki sandalye sayısı ise 266 oldu. Yani 2023 yılında AKP'nin milletvekili sayısı 266 olarak kayıtlara geçti.

MHP KAÇ VEKİL ÇIKARMIŞTI?

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. MHP'nin oy oranı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 10.05 olarak kayıtlara geçti. MHP'nin 2023 yılındaki milletvekili sayısı ise 50 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem