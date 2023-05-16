CHP'li Yurter Özcan birçok ülkede 2 güne düşürülen oy kullanma süresinin perde arkasını açıkladı: "AKP ikinci tur için hiç rahat değil"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, iktidar cephesinden yurt dışı oyları için tepki çeken bir hamle geldi. CHP’nin ABD Temcsilcisi Yurter Özcan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rekor oy aldığı ülkelerde oy verme işleminin 2 günle sınırlandırıldığını açıkladı.

Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, AKP’nin ikinci turda hiç de rahat olmadığını söyleyerek, “Karamsar olmama” çağrısında bulundu.

"AKP HİÇ RAHAT DEĞİL"

Özcan, YSK’ye itirazda bulunduklarını duyurarak şunları yazdı:

KAMUOYUNA DUYURULUR: AKP’nin 2. Tur ile alakalı hiç de rahat olmadığını anlatmak için bunları yazıyorum. Karamsar olmayın lütfen. Bugün YSK’ya itirazımızı yapıyoruz, gelişmeleri size bildireceğim. AKP sadece 5672 seçmenin olduğu JAPONYA’da bile sırf Kılıçdaroğlu en çok oyu aldığı için, oy kullanma gün sayısını azalttı.

Seçim başlamadan önce ikinci tura kalması halinde, ABD’de oy kullanma işleminin 5 gün olacağı bize iletilmişti. Hatta biz 5 gün için sandık görevlilerinin ve müşahitlerin isimlerini hazırlamıştık. Dün akşama kadar Washington Büyükelçilik ve Konsolosluk’ların websitesinde de 5 gün yazılıydı.

Dün YSK bunu değiştirdi ve 2 güne düşürdü. Gün sayısını azaltma işlemi ne tesadüf ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun rekor sayıda oy aldığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için kullanıldı. YSK ve Dışişleri Bakanlığı topu birbirine atıyor. Lojistik sebepler bahane edilemez çünkü ilk baştan itibaren 5 gün olarak belirlenmişti. Lütfen siz de tepkinizi gösterin.