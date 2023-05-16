CHP'de ikinci tur hareketliliği: İmamoğlu, seçim kampanyasını devralmak istiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 44’te kalmasının ardından CHP’de yeni strateji için harekete geçildi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kampanyanın yönetiminin kendisine bırakılmasını isteyeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel merkeze gelirken, önümüzdeki saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir strateji toplantısı planlanıyor.

Strateji toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Başkan danışmanlarının katılması bekleniyor. Toplantıda 28 Mayıs Pazar gününe kadar yürütülecek kampanyanın detayları masaya yatırılırken, özellikle milliyetçi oylara yönelik nasıl bir strateji yürütüleceği konuşulacak.

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre İmamoğlu’nun, kampanya süresince kendisinin ön planda olmasını gerektiğini belirterek, kampanya yönetiminin de kendisine bırakılmasını isteyeceği öğrenildi.