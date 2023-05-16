CHP'de ikinci tur hareketliliği: İmamoğlu, seçim kampanyasını devralmak istiyor

CHP, ikinci tur için harekete geçti. İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya yönetimini devralmak istediği konuşuluyor.

Son Güncelleme:
CHP'de ikinci tur hareketliliği: İmamoğlu, seçim kampanyasını devralmak istiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 44’te kalmasının ardından CHP’de yeni strateji için harekete geçildi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kampanyanın yönetiminin kendisine bırakılmasını isteyeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel merkeze gelirken, önümüzdeki saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir strateji toplantısı planlanıyor.

Strateji toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Başkan danışmanlarının katılması bekleniyor. Toplantıda 28 Mayıs Pazar gününe kadar yürütülecek kampanyanın detayları masaya yatırılırken, özellikle milliyetçi oylara yönelik nasıl bir strateji yürütüleceği konuşulacak.

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre İmamoğlu’nun, kampanya süresince kendisinin ön planda olmasını gerektiğini belirterek, kampanya yönetiminin de kendisine bırakılmasını isteyeceği öğrenildi.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
CHP iki ilde ilk kez milletvekili çıkardı CHP iki ilde ilk kez milletvekili çıkardı
Kılıçdaroğlu Tanju Özcan'ın paylaşımını beğendi, sosyal medyada gündem oldu Kılıçdaroğlu Tanju Özcan'ın paylaşımını beğendi, sosyal medyada gündem oldu
Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor
Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok etmenin sırrı! Asla artık kokmayacak Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok etmenin sırrı! Asla artık kokmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları: "Pes etmek, vazgeçmek yok" Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları
İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri
14 Mayıs seçimleri sonrası CHP kulislerinde neler konuşuluyor? CHP kulislerinde neler konuşuluyor?