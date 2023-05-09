CHP'den İzmir'de yürüyüş: Bay Kemal'in sözü ile yürüyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Haydi İzmir! İktidara Yürüyoruz" adlı etkinliği, Fahrettin Altay Meydanı'ndaki CHP Seçim Ofisi'nden Üçyol'daki Uğur Mumcu Parkı'na kadar yapılan yürüyüşle gerçekleşti. Etkinliğe binlerce İzmirli, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı.

Vatandaşların da çok büyük ilgi gösterdiği Fener Alayı, İnönü Caddesi boyunca balkonlara çıkan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, milletvekili adayları ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı kortejde yaklaşık 5 bin kişi vardı. Kucağındaki bebeklerle kortejde yürüyen annelerin yanı sıra tekerlekli sandalyeli vatandaşların da yürüyüşe katıldığı gözlendi. "Bay Kemal'in sözü ile yürüyoruz" yazılı pankart açan belediye başkanları ve vekiller, vatandaşlarla birlikte sloganlar attı. Parti kurmayları, İnönü Caddesi boyunca balkonlardaki İzmirlileri selamlarken, vatandaşlar da hem yol boyunca, hem de balkonlardan sevgi gösterilerinde bulundu. Bandonun çaldığı marşlara, şarkılara, türkülere eşlik eden Fener Alayı katılımcılarının, yürüyüş boyunca sürekli çoğaldıkları gözlendi.