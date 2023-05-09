Memleket Partisi'nden milletvekili adayı canlı yayında istifa etti

Türkiye'nin kader seçimi olarak görülen 14 Mayıs seçimlerine 5 gün kala, Memleket Partisi'nden istifalar gelmey devam ediyor.

Halk TV canlı yayınına katılan Memleket Partisi Hatay 2. Sıra Milletvekili Adayı Hüseyin Ata Kaşgöz, partisinden ve adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

"Muharrem İnce ile birebir görüşmelerimizde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bir 'bölen' olacağımızı halkın karşısına çıkamayacağımızı söyledim" diyen Kaşgöz, "Bana verdiği cevap, 'olmaz, kazanırım.' Ama altında yatan sebep, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu kin ve nefret. Bunu bir türlü önleyemedik" şeklinde konuştu.

850'NİN ÜSTÜNDE İSTİFA VAR

Kaşgöz, aldığı son bilgiye göre Memleket Partisi'nden 850'nin üzerinde istifa olduğunu söyledi.

Çarpıcı bir ididayı da gündeme getiren Kaşgöz, "Ne yazık ki bu istifa eden arkadaşların kimlik bilgileri genel merkezde olduğu için ikinci gün tekrardan kayıtları yapılıyor. Bir daha e-Devlet'ten istifa ediyorlar, iki gün sonra bir daha üye yapılıyorlar. Sayıştay'daki rakam düşmesin diye bu yola da başvuruluyor. Bu da çok can sıkıcı" ifadelerini kullandı.