Hafızalardan silinmesin: AKP ve MHP’li siyasetçiler Erzurum saldırısı sonrası ne dedi? 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Pazar günü düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.



İmamoğlu, otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada başlayan saldırı sonrası aracın içine girmek zorunda kalmıştı.

SALDIRIYI ÖVÜP, İMAMOĞLU’NU SUÇLADILAR

Saldırı sonrası bazı AKP'li ve MHP'li Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu’nu hedef aldı. Saldırıyı öven AKP’liler, ayrıca saldırıdan İmamoğlu’nu sorumlu tuttu.

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok "Teşekkürler Erzurum", AKP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz ise "Sen her övgüye layıksın Erzurum" paylaşımlarında bulundu. Ancak her iki isim de tepkilerin ardından söz konusu paylaşımlarını sildi.

AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı “Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Demokrasilerde, terör yandaşları vatandaşla eşit muamele görmezler” mesajını paylaştı. Ayvalı da paylaşımını bir süre sonra sildi.

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise "PKK ile omuz omuza yol yürüyeceksiniz; siyasi uzantısı HDP ile kol kola mitingler düzenleyip zafer işaretleri yapacaksınız. Sonra, gördüğünüz tepkiler üzerine seçimi kaybedeceğinizi anlayıp provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız!" paylaşımında bulundu.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN, İMAMOĞLU’NU SORUMLU TUTTU

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili açıklamasında olayların sorumlusunun İmamoğlu olduğunu öne sürdü.

Sekmen şunları söyledi:

“İl seçim kurullarının belirli miting alanları vardır. Ancak CHP’nin burada miting yapacağı söylendi. Otobüslerin engel olduğu söylenince, çekilmesini istedim. CHP’nin Erzurum’da yaptıkları emrivaki ve zorbalık. İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı. Bu kaosu yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Bu milletten artık size destek yok. O yüzden şehrimizi karıştırmaya, kimseye izin yok. Bu vesileyle tekrar Erzurum’umuza geçmiş olsun diyorum.

Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz. İzinsiz miting yapıldığı için İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağım. İzin alınmayan bir alanda miting yaptılar. Ben izinlerin alınmadığını düşünüyorum. Olayları çıkaranlar CHP’liler. Kendileri olay çıkması için saldırdılar. CHP’lilerin üzerine bizzat CHP’liler saldırdılar. Maksatları olay çıkarmak.”

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, İmamoğlu'nun Erzurum Valisi'yle konuştuğu anlara ilişkin görüntüler eşliğinde bürokratlara seslendi, "Anladığı dilden konuşun" diyerek hedef gösterdi.

SOYLU: PROVOKASYONU İMAMOĞLU HAZIRLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda İmamoğlu’nun Erzurum halkına provokatör dediğini iddia etti.

Soylu, “Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım” mesajını paylaştı.

VARANK: POLİSİN MÜDAHALE ETMEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Olaydan hemen sonra Habertürk canlı yayınına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şiddetin siyaset meydanında olması, miting meydanlarında olması kabul edilebilir bir husus değil. Ama bakın ben de moralim bozuk geldim. Benim Bursa’nın meydanında bir mobil led aracım var. Akşamüzeri bizim mobil led ekranımıza ve onun önünde sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini izleyen vatandaşlarımıza HDP’liler saldırmış. Birkaç arkadaşımıza çakmak vs. isabet etmiş. Çok ciddi bir şey yok ama. Bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. Onu görevi zaten şiddeti engellemektir. Polisin müdahale etmemesi asla mevzu bahis değildir.

Bir görüntüden böyle yorumlar yapmak da doğru değil. Siyasette asla şiddet kabul edilmez. Siyaseti biz demokrasi şöleni olarak yaşıyoruz. Demokrasiyle bir yere varmak için siyaset yapıyoruz. Meydanları taraflarımızı daha fazla birleştirmek muhalif vatandaşlarımız varsa onları ikna etmek için kullanıyoruz. Yaralanan arkadaşlarımız varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

ÜLKÜ OCAKLARI DA SALDIRIYA SAHİP ÇIKTI

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, "Çakallara haddini bildiren tüm vatandaşlarımıza bin selam!" diyerek saldırıyı övdü.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Öncesinde farklı illerden getirilen PKK ve HDP sempatizanları miting alanına girerek milletimizin manevi değerlerine ve ilkelerine hakaret etmiş, huzur şehri Erzurum'da provokasyona sebep olmuştur" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Konya’da yapılan Halk Buluşması öncesi AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı bir açıklama yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şöyle konuştu:

“Seçim döneminde şiddet asla olmamalı. Ama bunun kaynağı nedir diye baktığınızda, esnaf ziyareti diye müracaat ediliyor. Şimdi Anıt Alanı toplanma alanı değil. Orada trafiği felç edeceksiniz, etrafı rahatsız edeceksiniz. Bu bizim derdimiz değil bu mülki idare ve seçim kurullarının yapması gereken işlerdir.

Dün yaşanan olaylarda, görüntülerde kendi elemanları saldırıyor ve mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bunlara gerek yok, millet seçim döneminde neler olduğunu biliyor ve görüyor. Neymiş efendim Adana'ya gitmeden önce Konya'ya uğrayıp bir selam verelim diyorlar. Cumhurbaşkanı adayınızı getirseydiniz de miting yapsaydınız. Siyasetçiye düşen de öngörü sahibi olmaktır. Ama restleşircesine ‘Ben kural tanımam’ derlerse de hiç kusura bakmasın kimse.”



Dünkü miting ile ilgili Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu:

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesinde "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem