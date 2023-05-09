Erdoğan, CHP'nin yarınki mitingine katılacak kişi sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, CHP’nin yarın yapacağı Aydın mitingine 27 bin kişinin katıldığını söyledi.

Erdoğan, CHP'nin yarınki mitingine katılacak kişi sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting düzenledi. 

Erdoğan miting alanına 55 bin geldiğini söyleyerek CHP'nin yarın yapması planlanan mitingi içinde rakam verdi. Erdoğan, CHP’nin yarın yapacağı Aydın mitingine 27 bin kişinin katıldığını söyleyerek, "Bugün kaç kişinin alana geldiğini sordum, resmî rakam şu an itibarıyla 55 bin. CHP 27 bin. Meral Akşener 5 bin 500. HDP bin 700" dedi 

Erdoğan, "tabii Cumhur İttifakı'nın ayrıca bir katılımı var. Pazar günü sandıklar farklı olarak patlayacak" diye kaydetti. 

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