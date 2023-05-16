CHP’de Propaganda Başdanışmanlığına getirilen Yüksel: Öncelikli işimiz sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımak

CHP’de Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilen Mehmet Ali Yüksel "Öncelikli işimiz sandığa gitmeyen, oy kullanmayan tüm vatandaşlarımızı sandığa taşıyıp Türkiye demokrasisini eksiksiz bir şekilde işlemesini sağlamak" dedi.

CHP’de Propaganda Başdanışmanlığına getirilen Yüksel: Öncelikli işimiz sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımak

CHP’de Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilen Mehmet Ali Yüksel, öncelikli işlerinin sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek olacağını söyledi.

T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirdiği Mehmet Ali Yüksel, soruları yanıtladı. Seçim kampanyasının başına getirildiği iddiasının doğru olmadığını dile getiren Yüksel, “Bazı basın yayın organları yazıyı görmelerine rağmen yanlış okuma yapmışlar. Ben kampanyanın başında ya da kampanyanın sorumlusu değilim. Ben siyasi işler ve propagandayla ilgili Sayın Genel Başkanımızın görev verdiği bir kişiyim” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN DOĞRU BİLGİLENİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Seçim kampanya süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Yüksel, “Seçim kampanyasında ne yapılması gerekiyorsa onları yapacağız. Ama öncelikli işimiz sandığa gitmeyen, oy kullanmayan tüm vatandaşlarımızı sandığa taşıyıp Türkiye demokrasisini eksiksiz bir şekilde işlemesini sağlamak” diye konuştu. Yüksel, aynı zamanda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sahadaki gelişmelerle ilgili doğru bilgilendirilmesi konusunda da görev alacağını ifade etti.

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