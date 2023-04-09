CHP ve İyi Parti’de “fermuar” illeri 10’dan 16’ya çıktı

CHP ve İYİ Parti’nin üzerinde çalıştığı fermuar modelinde üzerinde anlaşılan il sayısı 10’dan 16’ya çıktı. 9 ilde CHP’nin milletvekili adayı, 7 ilde de İyi Parti’nin milletvekili adayı birinci sırada yer alacak. 

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CHP ve İyi Parti’de “fermuar” illeri 10’dan 16’ya çıktı

YSK’ya teslim edilecek milletvekili listeleri üzerinde çalışmalar devam ederken CHP ve İYİ Parti’nin bir CHP, bir İyi Parti adayının sırayla yer alacağı ortak milletvekili aday listesi üzerinde anlaştığı il sayısının 16’ya çıktığı öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Uzlaşılan il sayısının ilk olarak 10’u bulduğu ve yaklaşık 40 il üzerinde de çalışmanın sürdüğü belirtilmişti. 

HAKKARİ'DE BİRİNCİ SIRA CHP'NİN

Edinilen bilgiye göre Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP’nin adayı birinci sırada yer alırken, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde de İYİ Parti’nin adayı birinci sırada yer bulacak.

Bu listelerde, Millet İttifakı’nda yer alan diğer partiler DEVA, Saadet, Gelecek partileri ile Demokrat Parti’nin adayları yer almayacak. 

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