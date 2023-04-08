Yeşil Sol Parti'den son dakika hamlesi; Hasan Cemal, Cengiz Çandar ve Ahmet İnsel'den sonra kime adaylık teklifi gitti?

Gazeteci Ahmet Altan sağlık gerekçeleri nedeniyle Yeşil Sol Parti'nin adaylık teklifini geri çevirdi. Partinin gazeteci Ayşegül Doğan'a da teklif götürdüğünü öğrenildiç

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Yeşil Sol Parti'den son dakika hamlesi; Hasan Cemal, Cengiz Çandar ve Ahmet İnsel'den sonra kime adaylık teklifi gitti?

HDP'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti milletvekilliği için gazeteci Ahmet Altan'a ve Ayşegül Doğan'a adaylık teklifi götürdü. 

Altan, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylık teklifini geri çevirerek Yeşil ve Sol Parti'yi destekleyeceğini söyledi. Doğan'ın ise memleketi Şırnak'tan aday gösterilmesi bekleniyor.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Doğan, gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçesiyle, hakkında “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlaması ile açılan davada yargılanmıştı. 

Yeşil ve Sol Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde gazeteci Hasan Cemal, Cengiz Çandar ve Ahmet İnsel'e teklif götürmüştü. 

Cemal, Çandar ve İnsel teklifleri kabul etmişti. 

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Seçim 2023 Yeşil Sol Parti
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