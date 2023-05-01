Bekir Ağırdır: Erdoğan'ın ilk turda kazanması zor görünüyor

Siyaset Bilimci Bekir Ağırdır seçime 13 gün kala son anketlere göre 14 Mayıs'taki olasılıkları değerlendirdi.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'a konuşan Ağırdır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Ağırdır şunları kaydetti:

"İlk turda Tayyip Bey'in kazanması zor görünüyor. İktidarın hiçbir şey kaybetmediği zaman zaman kamuoyunda da çok konuşuluyor, "iktidarın oyu hiç mi gerilemiyor?" Gerilemez olur mu? 2015'den bu yana her seçimde 3-5 puan azalarak geliyor. Hele AK Parti-MHP toplamından bakarsak bugün de görünen şey, işte maksimum ulaşabilecekleri potansiyelin şimdilik yüzde 45'ler mertebesinde olduğunu söylemek mümkün.

"KEMAL BEY'İN ŞANSI DAHA YÜKSEK"

Peki Kemal Bey kazanabilir mi? Orada kritik soru, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın alacakları oy. Çünkü yüzde 58-60 potansiyelden onlar da beslendikleri için... Muharrem İnce'nin aldığı oylar muhalif seçmenden. Muharrem İnce'ye oy veren 10 kişiden beşi ilk kez oy kullanacak genç seçmen. Ancak bu genç seçmen İnce'nin iddialarını ya da Memleket Partisi'nin programını bilerek oy veriyor değiller. Muharrem İnce Bey'in neye karşı olduğuna bakarak ona destek veriyorlar. Neyden yana olduklarını bilmiyoruz bu gençlerin ama neye karşı olduklarını biliyoruz.

Anketlerde Muharrem İnce'nin oylarının 3-4'lere Sinan Bey'in de 1-2'lere inmesini bekliyorum. Bu gerileme gerçekleşirse Kemal Bey'in birinci turda kazanma oranı Tayyip Bey'e göre daha yüksek."