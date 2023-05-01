Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş Manisa'da halka seslendi. Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni şarkısını da ilk kez Manisa'da dinletti.

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Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş Manisa'da halka seslendi. 

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek "sandığa gidin" çağrısı yaparak "Bu ülkede beraber tarih yazacağız. Gençlerden sözü aldık. Sandığa gidecekler ve tarih yazacağız" dedi. 

 Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

Gençlere umut vermemiz lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Söz veriyorum bütün köy okulları yeniden açacağız ve 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 

Üreticilerin sorunlarını da biliyorum. Her halükarda kilosu 2 doların altında asla olmayacak. Çiftçiyi ezdirmeyeceğiz asla. Onun alın terinin karşılığını vermemiz lazım. Biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde en güçlü ülke haline getireceğiz. 

Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz. Bay Kemal sözü. 

Bu millet soğana muhtaç edildi. Mutfaklarda yangın var onu da gayet iyi biliyorum. Hepsini çözeceğiz. Türkiye soyuldu, 418 milyar lirayı iç ettiler. O parayı son sentine kadar getireceğim. Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Ülkeye baharı getireceğim. Kavgayı bitireceğiz. İnsanlar haber izlemekten korkmayacak. Buna inanın. Sözüm söz. Bay Kemal'in sözü. 

Bu akşam yeni bir müziğimiz başlayacak. ilk kez Manisa'da sunuyoruz."

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