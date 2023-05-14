Bahçeli oyu için imza atarken çekilen kare gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyu için imza attığı sırada arkasındaki bir genç Millet İttifakı'nın seçim sembollerinden biri olan kalp işaretini yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

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Bahçeli oyu için imza atarken çekilen kare gündem oldu

Cumhuriyet 100. yılına girerken gidilen tarihi seçimler, tarihi anları da beraberinde getiriyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı sırada çekilen fotoğraf, şimdiden seçimin karelerinden biri haline geldi.

Bahçeli, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli oy kullanmak üzere seçmen listesine imza atarken hemen arkasında bulunan bir gencin kalp işareti yaptığı görüldü. O anları, Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak ölümsüzleştirdi.

Bilindiği gibi kalp işareti Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı tarafından kullanılıyor.

Bahçeli oyu için imza atarken çekilen kare gündem oldu - Resim : 1
Fotoğraf: Zekeriya Albayrak (Sözcü)

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