Annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir kişi, yürümekte zorlanan 90 yaşındaki annesi Çiçek Aktürk'ü sırtında taşıyarak sandık başına götürdü.

Annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Akşar Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın, oy kullanmak için Akşar İlkokulu'na gitti.

Okul merdivenlerini çıkmakta zorlanan kadını, oğlu Dursun Aktürk sırtında taşıyarak sandık başına ulaştırdı. Aktürk, oy kullanan annesini tekrar sırtında taşıyarak okul merdivenlerinden indirdi.

Öte yandan Erzurum'daki hastanelerde tedavi görenler ile evde sağlık hizmeti alanlar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde ambulanslarla sandık başına götürülüyor.

Yaşlı ve hastanede tedavi gören seçmenler, oy kullandıktan sonra tekrar ambulansla kaldıkları yerlere bırakılıyor.

Kaynak: AA

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