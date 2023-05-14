Oy kullanan anne ve babasını beklerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Akhisarspor’un eski yönetim kurulu üyesi, iş insanı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi’nde ikamet eden anne ve babasını oy kullanmaları için Şehit Hasan Acar Ortaoku'luna götüren Zafer Leblebici, aracının içinde anne ve babasının dönmesini beklediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

48 yaşındaki iş insanı Zafer Leblebici’nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA