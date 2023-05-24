Babala Tv'de 'AK Parti'den içeri girmemiştim' demişti: Soylu ile fotoğrafı çıktı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV adlı yotube kanalında Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

Programın uzun tanıtımında Umut Nimet Ataş isimli kişi, Kılıçdaroğlu’na çeşitli ithamlarda bulunduktan sora, "Ben hayatımda AK Parti teşkilatlarından içeri girmemiştim, bu seçim maratonu başlayana kadar. Diyarbakırlıyım, Kürt genciyim, bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun, istikrarın, güven ortamının zedeleneceği korkusundan AK Partiye dört elle sarıldım. 14 Mayıs seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdim" dedi.

Ancak, Ataş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüştüğü ortaya çıktı. Emre C. Durmaz adlı Twitter kullanıcısı, “Salonda hiç olmayan Akp’liler”, “Akp’nin kapısından hiç geçmemiş kişiler” notuyla paylaştığı tweette Umut Nimet Ataş'ın Soylu ile fotoğrafına yer verdi. Ataş'ın Tiktok hesabında da Süleyman Soylu ile birlikte videoları bulunuyor.

Ayrıca Ataş'ın, aralarında Binali Yıldırım'ın da olduğu başka AKP’li yetkililerle de fotoğrafları bulunuyor.

"10 YILDAN FAZLA GENÇLİK KOLLARINDA" İDDİASI

Ataş'ın kuzeni olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı ise Ataş’ın 10 yıldan fazladır gençlik kollarında aktif olarak çalıştığını iddia etti.

Ataş ise kuzeni olduğunu belirten kişiyi tanımadığını belirterek, "Şayet aşiretimden biri ise aşiretimin bana daha önce vatan sevgimden dolayı neler çektirdiği ortada. Aşiret kalabalık, Nihat Doğan gibi isimler de aşiretten ve aşiretin daha önce bana neler çektirdiği aşağıda ortada. Bunlar bizlerden kandile gidip ölmemizi beklerken 2 kardeşimi askeri personel, 2 kız kardeşimi ise üniversite okuttum bütün karın ağrıları ondandır" paylaşımını yaptı.