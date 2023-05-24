Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı

Seçime sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'sandık' çağrısı yaptı. İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir" bilgisini paylaştı.

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Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı

28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 4 gün kala, CHP'den İstanbullulara 'sandık' çağrısı yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır. 28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir. #Yaparsınİstanbul"

YENİ KLİBİ PAYLAŞTI

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul’un yeni kampanya klibini de paylaştı. Şarkıda "Tükendi sabrımız Bizi az sandınız Sandıklar bilir bizi" sözleri yer aldı. 

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seçim 2023 Canan Kaftancıoğlu İstanbul
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