Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara '28 Mayıs' çağrısı
Seçime sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'sandık' çağrısı yaptı. İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir" bilgisini paylaştı.
28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 4 gün kala, CHP'den İstanbullulara 'sandık' çağrısı yapıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır. 28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir. #Yaparsınİstanbul"
YENİ KLİBİ PAYLAŞTI
Kaftancıoğlu, CHP İstanbul’un yeni kampanya klibini de paylaştı. Şarkıda "Tükendi sabrımız Bizi az sandınız Sandıklar bilir bizi" sözleri yer aldı.
Tükendi sabrımız— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 24, 2023
Bizi az sandınız
Sandıklar bilir bizi#Yaparsınİstanbul pic.twitter.com/ZCQeU1Jtqb
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