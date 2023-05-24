AKP'li yurttaş isyan etti: Bu ele vura vura oy vereceğim CHP'ye

Türkiye pazar günü ikinci kez sandığa gidiyor. Yurttaşlar, cumhurbaşkanlığı için yeniden oy verirken kıyasıya geçen rekabetin sonucu merak ediliyor.

Seçime sayılı günler kala sokakta da yurttaşın nabzı tutuluyor. Avcılar'da AKP'li bir yurttaş partisine yönelttiği eleştiriler sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li yurttaş "7 kuşak Erdoğancıyız. Evimizde çay dağıtmışlığı var. O kadar yakınız. O kadar çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kişi 5 kuşak. Sağımız solumuz AK Partili. Annem oyunu CHP'ye verirsen hakkımı helal etmem diyen kadın. Buna nazaran genç kuşağız. Eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Bu ele vura vura oy vereceğim CHP'ye" dedi.

Yurttaş şöyle devam etti:

"Şimdi ben hain miyim? Senle 40 yıl arkadaşlık yapıyorum. Yoldan dönünce ben miyim kötü? Senin hiç mi kabahatin yok. Bir şeyi emir ve buyur etmen için önce kendin yapman lazım. Reis iktisadı öneriyorsa kendi, yengemiz ve aile eşrafı da yapacak."