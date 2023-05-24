AKP'li yurttaş isyan etti: Bu ele vura vura oy vereceğim CHP'ye

Sokak röportajında konuşan AKP'li yurttaş "Annem oyunu CHP'ye verirsen hakkımı helal etmem diyen kadın. Buna nazaran genç kuşağız. Eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Bu ele vura vura oy vereceğim CHP'ye" dedi. 

Son Güncelleme:

Türkiye pazar günü ikinci kez sandığa gidiyor. Yurttaşlar, cumhurbaşkanlığı için yeniden oy verirken kıyasıya geçen rekabetin sonucu merak ediliyor. 

Seçime sayılı günler kala sokakta da yurttaşın nabzı tutuluyor. Avcılar'da AKP'li bir yurttaş partisine yönelttiği eleştiriler sosyal medyada gündem oldu. 

AKP'li yurttaş "7 kuşak Erdoğancıyız. Evimizde çay dağıtmışlığı var. O kadar yakınız. O kadar çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kişi 5 kuşak. Sağımız solumuz AK Partili. Annem oyunu CHP'ye verirsen hakkımı helal etmem diyen kadın. Buna nazaran genç kuşağız. Eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Bu ele vura vura oy vereceğim CHP'ye" dedi. 

Yurttaş şöyle devam etti:

"Şimdi ben hain miyim? Senle 40 yıl arkadaşlık yapıyorum. Yoldan dönünce ben miyim kötü? Senin hiç mi kabahatin yok. Bir şeyi emir ve buyur etmen için önce kendin yapman lazım. Reis iktisadı öneriyorsa kendi, yengemiz ve aile eşrafı da yapacak."

Son Güncelleme:
Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş
Yapıldıkları tarihte henüz AKP bile yoktu; Erdoğan'dan Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanlarını "biz yaptık" ısrarı Erdoğan'dan Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanlarını "biz yaptık" ısrarı
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
Sinan Oğan-Nagehan Alçı tartışmasına Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı Sinan Oğan-Nagehan Alçı tartışmasına Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı' Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı'
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız' İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız'
Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş... Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş...
16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular 16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular