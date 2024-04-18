Alanya Belediyesi borç bakiyesi afişi astı: MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediyenin borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişini belediyenin ana binasına asma vaadinde bulunmuştu. Başkan Özçelik, verdiği sözü tutarak belediyenin borç listesini ve aylık gelir gider dengesi afişini ana binaya astı. Asılan listeye göre Alanya Belediyesi’nin kısa vadede ödenmesi gereken toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira.





İKİ AFİŞTE YAZILAN BORÇTA 673 MİLYON 627 BİN 208 LİRA FARK VAR

Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in partisi MHP'nin binasına ise belediyenin borç listesinin yer aldığı başka bir aylık gelir gider denge afişi asıldı. Afişte yazılan borcun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu görüldü. MHP Alanya İlçe Teşkilatı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini 40 kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10’unun altında bir borç ile ve halihazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleri ile devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi ‘Mali Durum Göstergesi’ ektedir” ifadelerine yer verildi.