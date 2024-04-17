YSK kararını verdi: Hatay, Ordu ve Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor. Bu kapsamda, CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddedildi.

YSK kararını verdi: Hatay, Ordu ve Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

CHP'NİN 3 İLÇEDEKİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN YAPTIĞI BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, Adana'nın Pozantı, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçelerindeki yerel seçimlerin iptali için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

Bu kapsamda Kurul, CHP'nin, Adana Pozantı'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

Kurul ayrıca CHP'nin, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını da kabul etmedi.

YSK Başkanı Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması: Ne zaman görüşülecek?YSK Başkanı Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması: Ne zaman görüşülecek?Güncel

Etiketler
YSK 2024 Yerel Seçimleri Hatay Ordu Ardahan İskenderun
81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi... 81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi...
Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş... Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş...
Babasıyla aynı adı taşıyan muhtarın muhtarlığı düştü Babasıyla aynı adı taşıyan muhtarın muhtarlığı düştü
YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere itirazları reddetti YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere itirazları reddetti
ÇOK OKUNANLAR
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü
Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor
KAP'a açıklama yapıldı: ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı
Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti'' Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti''