Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde MHP'den belediye başkanı seçilen Ökkeş Alkan, koltuğunu önceki belediye başkanı eşi Özgül Alkan’dan devraldı.

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Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Ökkeş Aydın, kullanılan 908 oyun 432’sini alarak seçimi kazandı. Deredolu beldesinin yeni belediye başkanı olan Ökkeş Alkan, koltuğunu ise 2019 yılında yine MHP’den belediye başkanı seçilen eşi Özgül Alkan’dan devraldı.

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MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya’nın da katıldığı devir teslim töreninde Özgül Alkan, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürütecek olan eşi Ökkeş Alkan’a görevini devretti.

Kaynak: İHA

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2024 Yerel Seçimleri Gümüşhane
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