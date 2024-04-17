1 ton demirin altında kaldı: Mühendis feci şekilde hayatını kaybetti

Kocaeli’nde tırdan indirildiği sırada 1 ton ağırlığındaki demirler mühendis Avni Kuş’un üzerine düştü. Demirlerin altında kalan mühendis feci şekilde hayatını kaybetti.

1 ton demirin altında kaldı: Mühendis feci şekilde hayatını kaybetti

Kocaeli Gebze’de saat 16.00 sıralarında, inşaata gelen paketlenmiş 1 ton ağırlığındaki demirler tır dorsesinden indirildiği esnada 52 yaşındaki mühendis Avni Kuş’un üzerine düştü. Demirlerin altında kalan Kuş’u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kuş’un cansız bedeni otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Avni Kuş’un lojistik depo inşaatında taşeron firma mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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İşçi iş kazası Mühendis Kocaeli
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