Datça’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde 12’si çocuk 34 düzensiz göçmen yakalanırken, 13’ü çocuk toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde çok ayıda düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi yaşadı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu tarafından
Lastik bot içindeki 13’ü çocuk toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Yine Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bot içindeki 12’si çocuk toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

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