Çorum'da işçiler azot gazından zehirlendi! Birinin hayati tehlikesi sürüyor

Çorum'da bir fabrikada kazan temizliği yapan 6 işçi azot gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Çorum'da işçiler azot gazından zehirlendi! Birinin hayati tehlikesi sürüyor

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren Mehmet Ö. (42), Ali K. (53), Arslan K. (54), Ali T. (30), Oğuzhan K. (45) ve Ümit Ç. (35) baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dev fabrika leylekler için üretimi durdurdu!Dev fabrika leylekler için üretimi durdurdu!Yaşam

Etiketler
İşçi
Son Güncelleme:
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük meydana geldi: 1 ölü Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük meydana geldi: 1 ölü
Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu
Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti İsviçre, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor
Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı
Kulis: AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı