Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük meydana geldi: 1 ölü

Denizli'nin Kale ilçesinde su kuyusu çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük meydana geldi: 1 ölü

Denizli'nin Kale ilçesinde su kuyusu çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Karayayla Mahallesi Yarankuyu mevkisinde gerçekleşen toprak kayması sonucunda, Yaşar Yarankuyu isimli kişi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Yaşar Yarankuyu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yarankuyu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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