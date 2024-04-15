Söğütlük Kent Ormanı’ndaki kıyıma ilişkin AKP'li vekilden dikkat çeken açıklama

Söğütlük Kent Ormanı’nda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yakın zamanda hizmetine açılacağını belirten AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ağaç kesiminin çevrecilerin tepkisine neden olduğunu ancak ağaçların da bir ömürlerinin olduğunu belirtti.

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Söğütlük Kent Ormanı’ndaki kıyıma ilişkin AKP'li vekilden dikkat çeken açıklama

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Söğütlük Kent Ormanı'nda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yakın zamanda Edirnelilerin hizmetine açılacağını söyledi.

Aksal, ağaçların kesilmesi gerektiğini belirtirken, ömrünü tamamlamış ve tehlike arz eden ağaçların temizlenmesinin doğal olduğunu vurguladı.

'AĞAÇLARIN DA BİR ÖMRÜ VAR'

Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

'Bazı kısımlar karşı çıktı ama proje çok büyük ölçüde tamamlandı. Çok yakında vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Açıldığında çok güzel olduğunu, yüzlerce ağacın dikildiğini göreceksiniz. Ağaç tabi ki kesilmez ama sonuçta ağaç da bir canlıdır. Nasıl bir insanın ömrü varsa ağacın da bir ömrü var. Söğütlükte de ömrünü tamamlamış, vatandaşa tehlike arz eden ağaçlar varsa temizlenir. Doğaldır, yerine yenilerini ekersiniz. Göreceksiniz çok güzel ağaçlar diktik çok güzel yürüyüş yolları yaptık.'

Kaynak: ANKA

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