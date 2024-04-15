Burdur’da KYK öğrenci yurdunda yangın

Burdur’un Gölhisar ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunun mutfak kısmında akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan personelin müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Gölhisar ve Yusufça itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle yurtta panik yaşandı. Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilirken, inceleme devam ediyor.