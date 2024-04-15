Tekirdağ'da tartıştığı sağlık personelini 'ısırdığı' iddia edilen jandarma açığa alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hastanede jandarma ile sağlık personeli arasında yaşanan tartışmada, sağlık personelini ısırdığı iddia edilen jandarma açığa alındı. Tekirdağ Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık ve jandarma personelleri arasındaki tartışmanın adli makamlara intikal ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "12 Nisan günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında, bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olay, hastanenin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde, jandarma personelinin tartıştığı sağlık personelini yanağından ısırdığı görülüyor.