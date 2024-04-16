Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti

ABB Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi bir basın mensubunun sorusu üzerine ilk icraatının Sincan'daki Tatlar Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu olacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın yatırım programına almasına rağmen Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır ertelenen ve 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiren Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi kredisi bugün ABB Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA