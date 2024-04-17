Çanakkale’de kanal çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastanede tedaviye alındı.

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Çanakkale’de kanal çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çanakkale’de kanal çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Resim : 1

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cansız bedeni çıkarıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çanakkale’de kanal çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Resim : 2

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş olup, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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Toprak Kayması Çanakkale
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