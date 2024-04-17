AKOM'dan uyarı: İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerini etkileyeceği bildirildi.

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AKOM'dan uyarı: İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM), İstanbul’da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.

İl genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

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