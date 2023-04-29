Akşener'den Binali Yıldırım'ın "işgal" sözlerine tepki: Arkadaş ne yapıyorsun bize

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'nin canlı yayının açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİRİNCİ TURDA BİTECEK"

"Şimdi çok enteresan ben her gün iki yerdeyim. Hatta öyle ki bir Van'a, bir Kayseri'ye gidiyorsunuz gibi. Özellikle bir uçtan bir uca ki o aradaki farkı görebilelim. İlginç olanı şu; Konya'ya gittim ben. Orada davranış biçimi değişmiş. Sonra Erzurum'a gittim. Erzurum'da ise o kutuplaşmanın çok sertleştiğini gördüm çok da üzüldüm. Millet bizim başımızın tacı olmak zorunda.

Siz seçmensiniz ben talep eden siyasetçiyim. Erzurum'da sayı çok düşmüştü. Ben 3 yıldır bir iddia peşindeydim; seçmenin velinimet olmasını sağlamak ve kutuplaşmanın azalması. AK Parti'nin kalesi olan Konya ve Erzurum'da bize el sallayanların sayısının bu kadar artmasına çok şaşırdım. Kayseri de bunlardan biridir ama biraz daha farklıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben oy istiyorum. Orada Kemal Bey'e de müthiş bir alkış oldu. Normalde bir şaşırdığım şey hem Erzurum'da hem Konya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman büyük bir alkış oldu. Bugün Şanlıurfa'da da oldu. Buradan gördüğüm birinci turda bitecek gibi görünüyor. İkinci tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak.

Ben Meclis'te 301'i geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz de çalışıyoruz pek çok araştırmacıyla. Yanlış bir iş yaptıklarını düşünmüyorum ama pandemiden sonra telefona geçildi o telefonla alınan veriler nedir, ev kadınlarına nasıl ulaşılıyor onu bilmiyoruz. Şahsım ve partim üzerinde inanılmaz bir kadın sempatisi var 2018'de böyle değildi ve benim ailemdeki kadınlar gibi kadınlar. Bütün yaş gruplarına göre kadınlarda inanılmaz bir artış var. Bazı şeylerin aklanabileceğini düşünüyorum ben bu kaos ortamında o yüzden de tam bir veri çıktığını düşünmüyorum. Söylemeye çalıştığım şirketlere bir şey diyemem ama vatandaşın da şu dönemde yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluğu gidermek için onların dibine girildi şimdi neredeyse tacize varan bir hakaret sistemine geçildi.

"300 KELİME İLE KONUŞUYORSUNUZ, KÜFÜR EDİYORSUNUZ"

İnanılmaz pis bir dil oluştu. Irkçılığı aşan bir çirkin dil var Türkiye'de bu herkese yansıyor. Son 5 yılda öyle bir pis dil kullanılmış ki; şimdi ben soruluyorum üç tane genç hanım diyor ki 'Kürtleri seviyor onların yanında duruyor.' Bu onların yanında PKK demek. Diğerleri de 'Kürt demesek PKK desek' diyor. 'Hayır' diyor 'Kürtleri seviyor, onların yanında duruyor.' Böyle bir düşmanca dil bakın asla olmadı.

Hem rahmetli Demirel'i hem rahmetli Özal'ı yakınen tanırdım. Yahu zeka küpüydüler, bir diğeri kavramları, yaptıkları Türkiye'nin envanterini bilin iki insan düşünün birbirine rakip ama hala izleyebildiğimiz zaman gülebiliyorsak ikisine... Bir şey daha vardı onlar demokrasiye inanırdı, milleti iradesine büyük saygıları vardı. Çıkan sandık sonucuna da 'amenna' derlerdi, bugünkü gibi bir durum asla yaşamadık biz. Ben biraz da bilgisizliğin, doğduğunuz coğrafyanın, gelenek, görenek, inanç yapısı en önemlisi de ana dilinizi iyi bilmekle alakalı olduğunu düşünüyorum bu konuların. 300 kelime ile konuşuyorsanız küfür ediyorsunuz.

"ARKADAŞ NE YAPIYORSUN BİZE"

İktidarın yapabilecek bir şeyi yok, Türkiye ekonomik mana da yarılmış durumda, şimdi ne yapıyor, çocuklarınızın, torunlarınızın taleplerini duyup ona deva olacak cümleler kurmak yerine önde olan politikacılara hain, sürtük deniyor. Ben Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerine çok üzüldüm. Sayın Erdoğan'a alıştık ama... Nasıl bir şeydi? Üç kere izledim ve işgal güçleri dedi bize. Arkadaş ne yapıyorsun bize. Ben bu ülkede doğdum, büyüdüm. Üzülsem mi kızsam mı bilemedim ama çok üzüldüm.

15 Mayıs sabahına kadar nefes almadan çalışmazsam namerdim.

Bu aşırı laçkalığın, pisliğin yol açtığı asıl sebep Sayın Erdoğan. Siz 'Ben yargıyı tanımıyorum, ey gelin hanım bu günler iyi günler daha neler göreceksin? Girersin deliğe zor çıkarsın' bakın korkunç...

"SORUMLUSU ERDOĞAN"

Sinan Ateş, gencecik bir akademisyen katledildi Ankara'nın göbeğinde. Her şey belli, vuran belli, azmettiren belli ama hiçbir şey ortada yok. Bunun sorumlusu da çünkü bugünkü hukuk sistemi de Sayın Erdoğan... Dolayısıyla balık baştan kokuyor.

İşte onun için 14 Mayıs akşamı helal oylarla bu ucube sistemi değiştirmemiz lazım. İnsanlar kadınlara hakaret etmekten, öldürmekten, tecavüz etmekten korkmuyor çünkü mutlaka bunun karşısında kadında suç bulunuyor. İnsan olarak doğmaktan kaynaklanan kadın olduğun anda bu ülkede hiçbir hakkın kalmamış oluyor. Cumhurbaşkanı kalkıp kadınlara 'sürtük' dediği anda bu olmaz. Bugün erkekler çok rahat bir şekilde konuşuyor 'başına bir şey gelmeyeceğini' bildiği için.

Avukat bir fotoğraf gösterdi. O karede eşimi kaldırıp Fethullah Gülen'i koymuşlar... Yahu binlerce fotoğrafım var, kocanı kaldırdığı andan itibaren ailenin tüm erkeklerini dürtüyorsun demektir. Derim soyulana kadar çalışacağım bizde öyle derler.

Muharrem Bey'in ayrıldığı yer CHP. En başından beri benim söylediğim bir cümle ve takındığım bir tutum var. CHP'nin işi bu. Ama sayın İnce konusunda beraber bir yürümeye dair bir adım atılsa ben 'memnuniyet duyarım' dedim. Bu Sinan Bey için de geçerli. Ama Sinan Bey'in birinci hedefi MHP'nin başına geçmek. Ben iki ismin de adaylığına saygı duyuyorum ama bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iki arkadaşın adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasını da doğru bulmuyorum. Ben buna çok dikkat ediyorum, kendi yaşadıklarımı bir başkasına asla yapmadım. Bu dilin artık Türkiye'den gitmesi lazım. Sayın İnce ve Sayın Oğan'ın ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından görüşülmesini doğru buluyorum.

Ben Sayın Erdoğan'ı sorumlu tuttuğum için bu ucube sistemi değiştirtmek için bugün hiçbir şeye talip değilim ama çalışıyorum. Öfkem olabilir ama ben bu ucube sistemin bir insanı ne hale getirdiğini gördüm dolayısıyla birinci önceliğimiz bu sistemi değiştirip parlamenter düzeneği kurmamız lazım.