AKP'li Necmi Kadıoğlu "Mağdur oldum" dedi, adaylıktan çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminden arkadaşı Necmi Kadıoğlu, İstanbul 3. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Adaylığı sonrası Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çekilen videonun sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi sonrası Kadıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kadıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "akbil davasında beraat ettim, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili söylemediğim ama söylenmiş gibi gösterilen cümlelerle ilgili de beraat ettim ayrıca kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden YALAN-İFTİRA-KOMPLO-MONTAJ içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır" diyen Kadıoğlu, adaylıktan feragat ettiğini söyleyerek AKP için çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

Kadıoğlu'nun istifa açıklaması şöyle:

"Partimiz, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için "Türkiye Yüzyılı" mottosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, 9 Nisan 2023 tarihinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmuş ve ben de bu listede yer almaktayım.

'İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI'

Adaylığımın sonrasında, ülkemiz adına birçok yönden tarihi öneme sahip seçimde, bölgede siyasi dengelerin değişmesiyle, adaylığımın olumlu sinerji ve karşılık oluşturmasıyla birlikte belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır.

'MONTAJ ÜRÜNÜ VİDEOLARIN MAĞDURU OLDUM'

Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtmek isterim. Örneğin, akbil davasında beraat ettim, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili söylemediğim ama söylenmiş gibi gösterilen cümlelerle ilgili de beraat ettim ayrıca kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır.

Gerçeklerin böyle olmasına rağmen, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden YALAN-İFTİRA-KOMPLO-MONTAJ içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım."