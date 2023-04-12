ORC Araştırma: Millet İttifakı önde, MHP barajın altında, cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalıyor

Seçimlere kısa bir süre kala anket şirketleri peş peşe kamuoyu araştırma sonuçları açıklamaya başladı. ORC Araştırma Şirketi, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

AKP: Yüzde 31,6. AKP 2018 genel seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. Ankete göre AKP 11 puan kaybediyor.

CHP: Yüzde 28,5. CHP bir önceki seçimde yüzde 22,6 oy aldı. Ankete göre CHP oylarını 6 puan artırdı.

İYİ Parti: Yüzde 14,3. Bir önceki seçimde İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti oylarını 4,3 puan artırdı.

HDP/Yeşil Sol Parti: Yüzde 8,8. HDP bir önceki seçimde yüzde 11,7 oy aldı. Ankete göre HDP, 3 puan oy kaybetti.

MHP: Yüzde 6,2. MHP bir önceki seçimde yüzde 11,1 oy aldı. Ankete göre MHP 5 puan kaybetti.

Memleket Partisi: Yüzde 4,1

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2

Ankete göre sadece CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,8. Bir önceki seçimde Millet İttifakı yüzde 33,9 oy almıştı. Ankete göre Millet İttifakı oylarını 8 puan artırdı.Ankete göre AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 39,4. Cumhur İttifakı bir önceki seçimde yüzde 55,7 oy almıştı. Buna göre Cumhur İttifakı 15 puan oy kaybetti. Ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 3,4 puan fark atıyor.

ORC Araştırma, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri anketinde katılımcılara; "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu sordu. Sonuçlara göre yüzde 48,9 Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, Erdoğan yüzde 41,5'te kaldı.