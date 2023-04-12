Kılıçdaroğlu: 418 milyarı fizana götürseniz yine bulup getireceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da iftar programında konuştu.

Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

"Millet İttifakı olarak tek bir şeye kilitlendik. Bu milletin sorunlarını birlikte ve beraber çözeceğiz. Kamplaşma olmadan, birbirimizi sevgi ve saygı göstereceğiz. Kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz.

Belediye seçimlerinde dediler ki, şu olur bu olur diye iftira attılar. Bütçeleri düşmesine rağmen herkese hizmet ettiler, hiçbir ayrım yapmadılar. Kul hakkı yemeden hizmet ettiler. Onlardan biri de burada Mansur Yavaş.

Parayı yerinde harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Siyaset zenginleşme aracı değil, halka hizmet etme aracıdır.

Biz sizden helalliği şöyle isteyeceğiz: Evinizi yapacağız, dükkanınızı yapacağız. Sizden bir kuruş dahi almayacağız. Size anahtarı teslim edeceğiz. Bizim helalleşmemiz böyle olur. Hiç kimse unutmasın. Para nerede, diye soruyorlar? Ben 1 yıl içinde yapacağım diyor ya ben zaten yaptık diyeceğim, parayı da almayacağız. Benim söylediğim Anayasa'ya uygun.

Ayın 14'ünde işim var demeyeceksiniz, sandığa gideceksiniz.

418 milyarı fizana götürseniz yine bulacağım, getireceğim.