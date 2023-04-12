Metropoll, son anketi açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu önde gidiyor

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime sayılı günler kaldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştığı seçimde oy oranlarını kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Metropoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar anketlerdeki son durumu paylaştı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını iddia eden Sencar, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı.

"ŞU AN ÖNDE GİDEN İSİM..."

Sencar yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın oyu yüzde 42 bandında. Erdoğan'ın oyu buralarda kalabilir. 5-6 oy önce yüzde 35'lerde olan Kılıçdaroğlu'nun oyu da 42-45 oldu. Ve henüz Kılıçdaroğlu'nun tıkandığını düşünmüyorum. Daha da artırabilir. Şu an önde giden isim Kılıçdaroğlu diye gözüküyor." dedi.

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Sencar, şöyle konuştu;

"MUHARREM İNCE YÜZDE 5'İ GEÇERSE SÜRPRİZ OLUR"

"Ocak ayı araştırmasında Memleket Partisi'nin oyu binde 3'tü. Deprem sürecinde görünürlüğü çok arttı Muharrem Bey'in ama Nisan ayında düştü tekrar. Muharrem Bey'in yüzde 5'in üzerinde bir oyu benim için sürpriz olur.

"BÜYÜK BİR ŞEHİR EFSANESİ"

Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmene "İnce adaylıktan çekilirse kime oy verirsiniz?" diye sorduklarında dikkat çeken cevaplar aldıklarını belirten Sencar, "Yüzde 30'u Kılıçdaroğlu'na yüzde 24'ü Erdoğan'a 'veririm' diyor. Yüzde 23'ü Sinan Oğan'a veririm diğer kısmı da sandığa gitmem diyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'ye oy verenlerin büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na gideceği büyük bir şehir efsanesi." diye konuştu.