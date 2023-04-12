İYİ Parti'den yeni video: Akflix sunar

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ikinci videosunu paylaştı. "Davetsiz misafir" isimli ve “Akflix sunar” yazısıyla başlayan videoda; “Delik deşik edilen bir sınır, güvenliği hiçe sayan bir tavır” başlıklı bölümler yer aldı.

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye tarih yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

"Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin “Davetsiz misafir” başlıklı ikinci videosu, bugün yayınlandı.

'DELİK DEŞİK EDİLEN BİR SINIR'

"Akflix sunar" yazısı ile başlayan videoda; ‘Delik deşik edilen bir sınır’ seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi dönemindeyken dönemin iktidarına karşı kullandığı “İşte dış politikadaki düştüğümüz durum bu. ‘Gelin ya ne kadar varsa gelin’ diyorsun ama bak bunları nereye yerleştireceksin? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?” sözlerine yer verildi.

Aynı zamanda 2013 yılından beri Türkiye’ye giren Suriyeli ve Afgan mültecilere vurgu yapılarak Erdoğan’ın geçen yıl söylediği “Ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz” sözleri yer aldı.

'14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK'

Toplam dört bölümden oluşan videonun sonunda ise Atatürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" ifadelerine yer verildi.